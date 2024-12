Wallis : un espace numérique pour la jeunesse de Mu'a

La cyber base, espace public numérique des jeunes du district de Mu’a à Wallis a été bénie ce samedi matin 30 novembre en présence des autorités de l’île. Un espace situé au sein même du foyer des jeunes qui a pour vocation d’initier et de sensibiliser tous les publics à l’internet et aux outils informatiques.

WF la 1ère •

Un espace numérique public

Trois ordinateurs fixes, deux ordinateurs portables, une tablette, un vidéoprojecteur, et d’autres matériels informatiques et bureautiques avec accès à internet très haut débit, c’est ce que propose la cyber base des jeunes de Mu’a. Un espace public numérique inauguré ce samedi matin 30 novembre, qui vise à aider tous les publics à s’approprier les usages numériques pour leurs projets personnels ou professionnels. "Au début il y avait cette proximité qu'on voulait chercher auprès des jeunes, avec la création de l'association paroissiale des jeunes de Mu'a, on a fait des aides aux devoirs, des accompagnements depuis 2021, et on était à proximité d'eux. Donc on s'est rendu compte que la place du numérique était importante chez eux et ils y portaient beaucoup d'importance aussi. Là on s'est dit au travers des discussions pourquoi est qu'on ne remettrait pas la cyber base." Magonitalanoa Tauvale, président de l'association des jeunes de Mu'a.

Un projet à plus de 3 millions de francs pacifiques

Deux salles équipées pour un montant de plus de 3 millions de francs pacifiques financés par l’union européenne. Un projet qui s’inscrit dans la stratégie numérique validée par l’assemblée territoriale."Nous avons pu avoir une dotation de 3.2 millions pour pouvoir subvenir justement et réaliser les projets de la jeunesse du territoire. Aujourd'hui, Mu'a a effectué l'ouverture, à la fin de l'année si tout se passe bien, on procédera à la cyber base de Futuna, ensuite à Hahake et Hihifo. C'est une étape parmi la stratégie de la jeunesse. Aujourd'hui, on a déjà la mise en place des équipements, l'année prochaine on envisage la mise en place de cette gouvernance des jeunes sur le territoire et ensuite qui sera suivie d'une programmation d'un calendrier de travail, surtout pour les prochaines années", affirme Charles Geveau, président de la commission jeunesse et sport à l'assemblée territoriale.

Pour le moment, les horaires d’ouverture ne sont pas encore fixés. Avec Mu’a, Wallis compte trois espaces numériques pour la jeunesse. À Futuna, les cyber bases de Sigave et Alo seront inaugurées le 20 janvier 2025.

Le reportage de Lotana Moefana et Sofia Hoatau.