La chefferie de Wallis appelle à la prudence en Nouvelle-Calédonie.

Plus de 20 mille wallisiens et futuniens vivent en Nouvelle-Calédonie. Au fenua, l'attention est focalisée sur le caillou en proie aux émeutes depuis le 13 mai 2024. La chefferie d'Uvea souhaite adresser toute sa solidarité à la population calédonienne, tout en appelant au calme et à la prudence.

Wallis et Futuna La 1ère •

Plus de 20 mille wallisiens et futuniens vivent en Nouvelle-Calédonie. Une terre d'accueil pour de nombreuses familles du fenua, dont près de 300 étudiants. Depuis le début des émeutes, le 13 mai 2024, de nombreuses voix s'élèvent pour demander le rapatriement de ces étudiants ainsi que des wallisiens et futuniens bloqués en Nouvelle-Calédonie. A Wallis, la chefferie officielle appelle au raisonnement et à la prudence. Ces évènements ne doivent pas entâcher nos relations. Quoi qu'il arrive, la paix doit l'emporter.

C'est le message du ministre Uluimonua Manuele TAOFIFENUA au micro de Marie Jo ILOAI et Youssrah MAHADALI: ©Wallis

