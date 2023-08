Le logo officiel des mini jeux du pacifique à Wallis et Futuna en 2013

En septembre 2013 s'ouvraient les mini-jeux du pacifique à Wallis et Futuna, pour la première fois de son histoire le fenua donnait rendez-vous à ses voisins pour des rencontres sportives et culturelles inédites. 10 ans après, que reste-t-il des ces mini-jeux ? Aujourd'hui, on vous parle ballon ovale avec le rugby.

