Santé : l'obésité en hausse chez l'enfant

35,5% des enfants de 7 à 9 ans sont considérés comme étant obèses. Un chiffre d’une étude santé menée par la CPS (communauté du pacifique sud-de 2019) actuellement sur le territoire pour tenter justement de trouver des solutions, à travers des montres connectées et une collecte d’informations dans les écoles volontaires du territoire.

Ils sont connus sous le nom de montres accéléromètres. Elles collectent des données pour un dispositif régional de la CPS (communauté du pacifique sud), connu sous le nom de Move, qui concerne le Mode de Vie des Enfants Océaniens. Ce dispositif vise à identifier les origines de l'obésité infantile en Océanie.

Wallis-et-Futuna est le premier à bénéficier de cette étude.

Pour l'occasion, deux missionnaires du CPS sont actuellement sur le territoire pour "distribuer des montres à 60 enfants ayant une autorisation parentale dans les 4 écoles volontaires." Après une semaine d’utilisation, elles font le tour des écoles pour récupérer les fameuses montres.

Wallis-et-Futuna est touchée par l'obésité, que ce soit chez les enfants ou les adultes. D'après la CPS, 35,5 % des enfants âgés de 7 à 9 ans souffrent d'obésité. Un chiffre de 2019 qui a été utilisé comme référence pour démarrer le projet MOVE.

« Cette étude , elle a été mise en œuvre et définie spécialement pour Wallis-et-Futuna suite à tous les programmes qu ’ on a mis en place . Et en fonction de la manière dont ça va se passer , si on arrive à avoir des résultats qui sont fiables . On le déploiera ensuite à d ’ autres pays et territoire de la région . Vous êtes les pionniers du projet ! » explique Solène Protat, de la division santé publique pour la CPS.

Les acteurs de l'enseignement jouent un rôle crucial dans la prévention de l'obésité chez l'enfant. Olivier Dinh animateur pédagogique porte ce combat depuis des années. Il a pris en charge l'initiation du projet en collaboration avec la CPS.

En termes de financement d’actions pédagogique des enfants du territoire, la CPS est un partenaire privilégié. Et elle appuie énormément les actions relatives à la santé ou au développement du sport. Et en termes d’amélioration des conditions pédagogiques au niveau des écoles. Olivier Dinh, Animateur pédagogique

35,5% d'enfants obèses, un triste record détenu par le fenua d’après la CPS. Tahiti est à quelques pas, avec 34%, tandis que la Nouvelle-Calédonie n'atteint pas les 20% chez les enfants de moins de 10 ans.