160 ans de la Croix-Rouge Française : Les bénévoles de Guadeloupe se mobilisent pour la quête nationale

Jusqu'au 2 juin, se déroule la 90ème quête nationale de la Crois-Rouge française. Un rendez-vous essentiel pour toutes les structures locales de l'association puisque les dons sont nécessaires pour faire vivre les actions et les activités. En Guadeloupe, tous les bénévoles sont mobilisés.

Pendant une semaine, les volontaires de la Croix-Rouge française iront à la rencontre du public, tirelire à la main pour parler de leurs activités et collecter les dons nécessaires pour faire vivre leurs actions de solidarité locales. Et cela passe aussi par les thermos et les gobelets pour servir une boisson réconfortante, les ordinateurs pour aider dans les démarches administratives, le lait des biberons donnés aux bébés dans les Espaces Bébé Parents.

En cette année 2024, l’engagement résonne plus fort que jamais pour la Croix-Rouge française. Parce que nous organisons notre quête nationale, si essentielle pour nos volontaires, car elle favorise la rencontre et l’échange avec la population et permet notre engagement local, partout dans les territoires, auprès des plus vulnérables. Et parce que nous célébrons notre 160ème anniversaire : 160 ans durant lesquels l’engagement, l’action et les inspirations nous ont animés sans relâche, au coin de la rue comme au coeur des crises., Philippe Da Costa, Président de la Croix-Rouge française

Samedi dernier, la Croix-Rouge de Guadeloupe a choisi de lancer ces journées nationales sur le territoire de Marie-Galante avec une foire aux plantes à Grand-Bourg.

Dans les jours qui suivront, les volontaires relèveront le grand défi des Jeux Olympiques et paralympiques où pendant 4 mois, partout en France hexagonale et dans les territoires Ultramarins, ils assureront les dispositifs de secours sur la cérémonie d’ouverture, les épreuves officielles ou les fans zones. Ils seront aussi présents sur le parcours de la flamme, en particulier en Guadeloupe.

Une augmentation significative des demandes d'aide et de la détresse sociale

Dance ce contexte difficile, la Croix-Rouge de Guadeloupe en appelle à la générosité des Guadeloupéens. Car ce sont ces dons qui permettront de financer :

les aides d’urgence qui sont en forte croissance,

l’achat d’un minibus pour le transport des malades et des aidants dans le cadre du projet

de création de la prochaine Halte Répit Détente Alzheimer (HRDA) aux Abymes et ainsi

rompre avec la solitude et apporter un soutien aux familles,

de création de la prochaine Halte Répit Détente Alzheimer (HRDA) aux Abymes et ainsi rompre avec la solitude et apporter un soutien aux familles, l’achat d’un véhicule et du matériel nécessaire aux dispositifs prévisionnels de secours,

la mobilisation des divers experts sur nos actions.

Le 1er juin, le convoi quête sera présent dans la ville Le Moule place de la mairie à partir de 8h et le 2 juin c'est la randonnée qui sera présente dans la ville de Grand-Bourg à partir de 7h. La caravane de la quête fera, elle, le tour des communes de la Basse-Terre pendant toute la semaine.