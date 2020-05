19 collèges de Guadeloupe et de Saint Barthélemy ont accueilli leurs élèves ce lundi

Aujourd’hui c’est le jour du retour au collège pour les élèves 6e et les 5e. Le recteur et la Présidente du Département étaient au collège de Belle Plaine au Gosier ce matin, dans un contexte où de nombreux parents appellent à ne pas renvoyer les élèves au collège.

L. Broulhet, L. Gaydu, H. Pédurand, Ch. Horn et P. Robert •

©guadeloupe

Hervé Pédurand Guadeloupe La 1ère

Chantal Horn Guadeloupe la 1ère

Dominique Barillot, maman d’une collégienne de 3ème

Jour de nouvelle rentrée pour 18 des colléges de l'Archipel. Particulièrement pour les élèves de 6ème et de 5ème. Un retour au collège particulièrement suivi de très près par les autorités académiques et départementales. L'enjeu est à ce point.Dans les collectivités des Îles du Nord aussi, si le collège Mireille Choisy de Saint Barthélemy a amorcé sa reprise d'activité, à Saint Martin, c'est la reprise des cours dans les écoles qui était d'actualité ce lundiMais un retour dans les établissements scolaires qui n'est pas au goût de tous. Une lettre ouverte du collectif des associations de parents d’élèves, et des parents d’élèves de Guadeloupe a même été adressée à l’Etat, ainsi qu’aux collectivités majeures de Guadeloupe, au rectorat et aux parents d’élèves.Il s’aligne sur le « non à la reprise» massif des maires dans le premier degré et sur le coût du protocole sanitaire à mettre en place.Une réflexion qui rejoint celle de nombreux parents. Le témoignage de Dominique Barillot, maman d’une collégienne de 3ème à la Jaille à B/M. La rentrée des 3ème est programmée début juin dans cet établissement. Mais Dominique estime qu’elle manque encore d’information et préfère que sa fille poursuive les classes virtuelles