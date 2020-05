19 mai : journée mondiale des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin

Ce mardi 19 mai, c’est la journée mondiale des MICI, les Maladies Inflammatoires Chroniques de l’Intestion. Parmi elles, il y a la maladie de Crohn. Une occasion de faire le point sur ces pathologies encore trop souvent taboues et particulièrement invalidantes



Plus de 200 personnes sont concernées en Guadeloupe.

Jean-Philippe Bigot, délégué de l’AFA, Association François Aupetit, pour les Antilles-Guyane.

La journée mondiale des MICI ne parle pas forcément au grand public qui connaît peut-être un peu mieux la maladie de Crohn, qui fait partie des MICI.La maladie de Crohn fait partie des MICI mais n'est pas la seule. Les MICI regroupent la maladie de Crohn et la recto-colite hémorragique, qui se caractérisent toutes deux par l’inflammation de la paroi d’une partie du tube digestif et provoquent des ulcères destructeurs.On recense 10 millions de malades dans le monde, dont 250 000 en France.Des maladies diagnostiquées à tout âge avec un pic chez les jeunes (15-25 ans). Les traitements sont lourds et ne peuvent que soulager pas guérir. En Guadeloupe les malades bénéficient d'une bonne prise en charge.Les causes de ces maladies sont encore assez mal connues, bien qu'on ait pu isoler un certain nombre de facteurs déclenchants, qu'ils soient génétiques, environnementaux (notamment le tabac) ou immunologiques.Aujourd'hui, la recherche avance : de nombreuses études scientifiques sont actuellement en cours, notamment pour élucider le rôle de l'environnement dans le développement des MICI (pollution, additifs alimentaires, hygiène de vie...). Une mobilisation scientifique que la journée du 19 mai continue de galvaniserVoir le dossier :

