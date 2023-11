1943 – 2023 : la Maîtrise de Massabielle célèbre ses 80 ans

La Maîtrise de Massabielle existe depuis 80 ans. Le site a d’abord abrité la réplique de la grotte de Notre-Dame de Lourdes, puis l’église, avant qu’un collège n’y soit installé et n’ait cessé de croître, jusqu’à devenir le groupe d’enseignement catholique (école, collège, lycée) que l’on connaît aujourd’hui. Cet anniversaire est l’occasion de relater cette histoire, à la longévité remarquable.

Nadine Fadel, avec Christelle Théophile •

La Maîtrise de Massabielle, établissement d’enseignement catholique qui abrite une école primaire, un collège et un lycée à Pointe-à-Pitre, fête ses 80 ans, ce vendredi 17 novembre 2023.

Repères historiques de la fondation de la Maîtrise

Cet ensemble scolaire tient son nom du rocher de Lourdes, où la Vierge Marie est apparue à Bernadette Soubirous, le 11 février 1858.

Massabielle, c’est aussi sous le nouveau nom donné au morne à Cail, qui domine Pointe-à-Pitre ; ce site a été choisi pour implanter une réplique parfaite de la Grotte de Massabielle de Lourdes, en 1916, puis une nouvelle paroisse, en 1937.

Réplique parfaite de la Grotte de Massabielle de Lourdes, érigée à Pointe-à-Pitre en 1916. • ©Rudy Rilcy



L’idée d’y créer une école de garçons est venue du Père Guillaume Robin. Dès 1941, il s’agissait surtout d’accueillir les enfants du quartier ; en plus de l’enseignement traditionnel, les élèves y ont suivi des cours de chant choral.

La Maîtrise a été inaugurée le 5 novembre 1943, en tant que collège, dans un premier temps, après des mois où le site s’est agrandi, en termes de structures et d’effectifs.

Ouverture de l'établissement - 1943. • ©Archives Massabielle

Aujourd’hui, notre ensemble scolaire la Maîtrise de Massabielle (école, collège, lycée) relève de la tutelle Diocésaine et poursuit cette œuvre bâtie par les Spiritains. Il est placé sous le patronage de Notre-Dame de Lourdes, fêtée le 11 février. Elèves de 6ème, à l’origine d’un projet pédagogique sur les repères historiques de la Maîtrise

Anniversaire dignement célébré

Les élèves ont choisi de célébrer les 80 ans de leur établissement autour du thème : "Vous êtes le sel et la lumière du monde" (Mt 5, 13-14).

C’est un grand bonheur d’être dans cette école ! Thély, élève de 6ème à Massabielle

Thély, élève de 6ème à Massabielle • ©Christelle Théophile et Rudy Rilcy - Guadeloupe La 1ère

Pour la direction, il s’agissait de faire prendre conscience, à l’ensemble de la communauté scolaire et des acteurs qui gravitent autour, de la longévité de la Maîtrise et de son histoire.

On a voulu leur montrer que la Maîtrise de Massabielle est avant tout une histoire, une histoire est liée à celle de l’église de Massabielle. Donc, c’est un moment fort, pour leur faire apprendre et découvrir l’histoire, pour beaucoup d’entre eux et, pour les plus grands de se souvenir de ce qui a été fait avant nous et continuer cette mission merveilleuse initiée en 1943. Sandrine Louvet, directrice des établissements du secondaire de la Maîtrise de Massabielle

Sandrine Louvet, directrice des établissements du secondaire de la Maîtrise de Massabielle • ©Christelle Théophile et Rudy Rilcy - Guadeloupe La 1ère

5/11/1943 – 17/11/2023 : la Maîtrise de Massabielle célèbre ses 80 ans. • ©Rudy Rilcy

Dans le cadre de cet anniversaire, une exposition de photographies retraçant les décennies de l’établissement a été organisée. Les archives ont été difficiles à trouver, dans la mesure où les cyclones successifs, notamment Inès (septembre 1966), ont détruit un certain nombre de documents.

Une exposition de photographies retraçant les décennies de la Maîtrise de Massabielle a été organisée - 17/11/2023. • ©Rudy Rilcy

Une messe a été célébrée à 9h30, en l’église Saint-Pierre et Saint-Paul. Elle a été célébrée par Monseigneur Philippe Guiougou, qui a tenu à être aux côtés des élèves, en ce jour spécial.

C’est pour moi aussi une manière de connaître le Diocèse et il y a différentes réalités : la réalité des paroisses et puis, il y a la réalité pastorale, qui au aussi au sein de l’enseignement catholique. Donc, venir ici, c’est rencontrer cette réalité, où le Christ est présent, à travers les projets éducatifs, à travers l’enseignement qui est donné et pour permettre à ces jeunes de grandir et de devenir des adultes responsables animés par une vie de foi, une vie chrétienne. Mgr Philippe Guiougou, évêque de la Guadeloupe

Mgr Philippe Guiougou, évêque de la Guadeloupe • ©Christelle Théophile et Rudy Rilcy - Guadeloupe La 1ère

80 ans de la Maîtrise de Massabielle : une messe a été célébrée en l’église Saint-Pierre et Saint-Paul - 17/11/2023. • ©Dina Vingadassalom

Un nouveau Logo pour les 80 ans

À l’occasion des 80 ans de la Maîtrise de Massabielle, un concours a été lancé, pour l’élaboration du nouveau logo de l’ensemble scolaire. Celui-ci a été remporté par une élève de terminale.

La jeune fille a opté pour une représentation de Notre-Dame de Lourde, dans un visuel identique qui symbolise la grande famille formée par le primaire et le secondaire. La Vierge est couronnée de 12 étoiles, représentant "les 12 apôtres pour un établissement missionnaire à la suite du Christ afin d’œuvrer pour un monde plus juste et solidaire".