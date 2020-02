Le 1er défi des amazones

C'est une plongée dan sun océan d'amour pour ces femmes qui se battent contre le cancer. Elles ont décidé de relever ensemble des défis sportifs tout au long de l'année. Elles, ce sont les Amazones de Guadeloupe et ce week-end, elles ont fait un vrai pied-de-nez à la maladie



La liste des prochains défis :

Les Amazones de Guadeloupe, ce sont ces femmes qui, à travers leur association, se sont rassemblées dans leur lutte contre le cancer. Aux cotés d'une autre association, Alpha triathlon santé bien être, elles ont décidé de porter un projet. : Relever plusieurs défis sportifs tout au long de cette année malgré la fatigue parfois ou les baisses de moral.Et le coup d'envoi c'était ce dimanche à Saint François : un groupe a participé à un baptême de plongée et pour Carina, Claudia, Gerty, Gladys, Florence et Marie, c’était un vrai challenge, un véritable dépassement de soi.Il faut savoir que, pour en arriver là, elles ont dû se préparer en vivant, il y a quelques semaine de cela, une séance « d’aisance aquatique » :Elle avait pour but :- D’inhiber l’appréhension du milieu aquatique, vaincre la peur de l’inconnu- La découverte des vertus bienfaitrices de l’eau- De découvrir une aisance en apesanteur = LIBERTE totale de mouvement.- La dissociation bucco-nasale de la respiration => masque + tubaEn effet, il faut savoir que les Amazones font partie d’un public dit particulier : La maladie est venue contrarier leurs repères et leur équilibre.Une telle séance avait de multiples intérêts :-Cohésion au sein du groupe entre l’équipe encadrante et les amazones.- se prouver qu’elles peuvent défier leurs craintes et leurs limites- Deuxième défi : Découverte de la voile traditionnelle- Troisième défi : Découverte du triple effort et des disciplines enchainées- Quatrième défi : Boxer pour aller mieux- Cinquième défi : La pirogue pour avancer dans la vie, en douceur, au gré du courant. (L’idée est de constituer une équipe d’Amazones, de leur proposer des entrainements adaptés avec le projet d’aller à Paris pour participer à la course de pirogue qui se déroule sur la Seine).Et une conférence relatant cette belle aventure se tiendra le 26 octobre 2020 à la salle de la rotonde à Saint-François pour clôturer toutes celles actions