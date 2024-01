2024 : ce que souhaitent les Guadeloupéens

Plus de sécurité, de solidarité, de patience, de sérénité, d’amour et que la jeunesse se prenne en main, avec l’aide des familles et de la société... ce sont autant de vœux que les Guadeloupéens formulent, pour cette nouvelle année 2024.

Nadine Fadel, avec Lydia Quérin et Jean-Marie Mavounzy •

Il est de bon ton de formuler des vœux, en plus de bonnes résolutions, lorsque débute une nouvelle année.

Après 12 mois marqués par la violence, l’insécurité, l’inflation, ainsi que des problèmes sanitaires et environnementaux, les Guadeloupéens auxquels nous avons tendu nos micros aspirent à une période plus sereine, emprunte de solidarité, avec la santé en prime. Vous êtes nombreux aussi à défendre l’idée d’un meilleur accompagnement des jeunes, afin qu’ils s’insèrent, aient des perspectives et prennent les rênes du pays comme il se doit.

À voir, quelques avis sur la question. Les propos sont recueillis par Lydia Quérin et Bruno Pansiot-Villon :

Les voeux des Guadeloupéens pour 2024. • ©Lydia Quérin et Bruno Pansiot-Villon - Guadeloupe La 1ère

Les jeunes aussi veulent du changement. Plusieurs d’entre eux, comme leurs aînés, déplorent l’insécurité grandissante, dans l’archipel. Ils sont également témoins de la pauvreté qui gangrène le territoire. Pour autant, beaucoup entendent se retrousser les manches, afin de réaliser leurs projets. Ils l'ont dit à Jean-Marie Mavounzy.

Bilan 2023 : le regard des jeunes • ©Jean-Marie Mavounzy - Guadeloupe La 1ère

Peu d’enthousiasme, donc dans l’évocation de l’année 2023.

Mais si le constat de la dégradation de la situation sécuritaire et sociale est partagé par le plus grand nombre, il est possible d’espérer un sursaut de la population. La volonté commune d’un changement positif peut être le moteur des Guadeloupéens, en 2024.