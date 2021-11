21 personnalités chantent Jacob Desvarieux tous ensemble : Regardez la vidéo !

En ce 21 novembre 2021, jour de son anniversaire, 21 artistes d’Outremer et d'Afrique se sont réunis autour d'un projet unique : Chantons Jacob Tous Ensemble.

Fabrice Troupé et Sabine Michel •

Le 30 Juillet dernier, Jacob Desvarieux, co-fondateur du groupe Kassav’, nous quittait. La Guadeloupe a perdu l’un des piliers du zouk. Figure incontournable de la musique antillaise, guitariste, chanteur et compositeur d'exception, cette disparition a ébranlé le pays, mais aussi le monde entier. De l'Afrique à l'Atlantique, du Pacifique à l'Océan Indien : la voix de Jacob Desvarieux résonnait par-delà les frontières.

Pour continuer à rendre hommage d’une manière forte, originale et marquante, et célébrer la mémoire de l'artiste en ce 21 novembre, jour de son anniversaire, 21 artistes d’Outremer et d'Afrique se sont réunis autour d'un projet unique, pour chanter Jacob tous ensemble autour d'un medley de 3 de ses chansons : Sé ou mwen inmé, Oh Madiana et Zouk-la sé sèl médikaman nou ni.

Les arrangements musicaux sont signés Karim Verger, Claudy Durizot et Stévie Landre (SCK Music).

Le vidéoclip a été réalisé par Pascal Boisdur.

Avec la participation de :