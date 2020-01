220 armes à feu et 697 munitions ont été remises en 2019 dans le cadre de l'opération "Déposons les armes : "

L'opération avait été lancée le 13 novembre dernier et s'est terminée le 21 décembre 2019. Elle a donc permis aux services de l'Etat de récupérer 220 armes et 697 munitions. Occasion pour l'Etat de rappeler que, depuis 2013, plus de 900 armes et 12 000 munitions ont été récupérées et détruites

Guadeloupe La 1ère •