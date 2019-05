25 mai, un jour pour se souvenir de Joseph Ignace

Jacqueline Jacqueret Partager ce podcast Copier Fermer Partager sur Messenger

Une marche pour rendre hommage à ces hommes et femmes qui, en 1802, se sont opposés au rétablissement de l’esclavage en Guadeloupe.Ce soir, des dizaines de personnes vont répondre à l’appel du CIPN. Ils vont rendre hommage à Joseph Ignace, notamment, lors de cette marche nocturne. Joseph Ignace, un officier guadeloupéen peu connu. Et pour le CIPN, ces marches sont l’occasion de découvrir ou redécouvrir ces grandes figures de notre histoire.. Au fil des années ce rendez-vous prend de plus en plus d’ampleur.Le départ est prévu à 17 heures au Fort Delgrès à Basse-Terre. Un numéro est à votre disposition : leVOIR ou revoir :