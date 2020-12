3 accidents, 1 mort, 2 blessés graves, 4 blessés légers

La série noire continue. Trois accidents sont survenus, entre 23h00 et le début de matinée, à Chauvel, Pointe-Noire, puis Petit-Canal. Un homme de 23 ans a perdu la vie et 7 personnes ont dû être hospitalisées.

Nadine Fadel •

Chauvel

Pointe-Noire

Petit-Canal

L'appel au Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) remonte à 23h01, ce mercredi 09 décembre 2020.Un choc entre deux voitures avait eu lieu sur la Rocade, peu avant le pont de Chauvel, aux Abymes, dans le sens Gosier vers Pointe-à-Pitre.Pour venir en aide aux quatre personnes impliquées dans cet accident, dix sapeurs-pompiers ont été dépêchés sur place.Ils ont transporté trois blessés légers au Centre hospitalier universitaire (CHU) de la Guadeloupe. Le quatrième occupant est indemne.Autre appel au secours, à 23h54. Cette fois, les faits sont plus sérieux.Un véhicule a percuté une maison, sur la route de Baille-Argent, à l'entrée de la section Morphy, à Pointe-Noire.Trois Victimes sont à déplorer.Malgré leurs efforts, les 15 sapeurs-pompiers présents et le médecin du Service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) n'ont pas pu sauver l'une d'elle, un homme de 23 ans qui était en arrêt cardio-respiratoire. Il a été déclaré décédé à 01h12 et a été pris en charge par une ambulance mortuaire.Par ailleurs, un homme de 28 ans souffre d'un traumatisme crânien ; il est considéré comme un blessé grave. De même qu'un autre occupant de la voiture qui, conscient, a dû être désincarcéré. Tous deux ont été transportés, après médicalisation, vers le CHUG.Cette intervention s'est achevée à 7h49.07h29, ce jeudi 10 décembre 2020 : les pompiers sont de nouveau appelés pour intervenir sur le boulevard de Demeree, section Les Mangles, à Petit-Canal.Un choc frontal a, cette fois, concerné une voiture et un poids-lourd.Un accident qui n'a fort heureusement fait qu’un blessé léger : le conducteur de la voiture.Le chauffeur du camion est indemne.