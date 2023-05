60 km en un peu plus de 21 heures : des centaines de Guadeloupéens ont marché sur les traces d’Ignace

Nous sommes dans le mois des mémoires. Il y aura, en Guadeloupe, dans une semaine, la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Mais dès ce week-end, plusieurs militants patriotiques ont tenu à rendre hommage à Ignace qui, en 1802, lutta contre le rétablissement de l’esclavage. Durant plus de 21 heures, ils ont marché sur les traces de ce grand homme, entre Basse-Terre et Les Abymes.

Nadine Fadel, avec Ronhy Malety et Bruno Pansiot-Villon •

Partis à 17h00, hier (samedi 20 mai 2023), du fort Delgrès de Basse-Terre, plus de 200 membres d’associations, de partis et d’organisations patriotiques, sont arrivés vers 14h15, ce dimanche, sur le boulevard des Héros, aux Abymes. Tous ont participé à une marche nocturne, sur les pas d’Ignace et de ses compagnons, qui ont fait partie des personnages principaux de la lutte des Guadeloupéens contre le rétablissement de l’esclavage, en mai 1802.

Samedi, ils étaient plus de 250 au départ de Basse-Terre. Des membres du Mouvman Kiltirèl Voukoum les ont accompagnés sur les premiers kilomètres.

Pour Jacqueline Jacqueray, présidente du Comité international des peuples noirs (CIPN), rendre hommage aux ancêtres et comprendre l’importance de leur combat est capital de nos jours.

Jacqueline Jacqueray, présidente du CIPN et ambiance au départ • ©Ronhy Malety - Guadeloupe La 1ère

La fin du périple s’est faite devant la statue d’Ignace, dans le rond-point de Sonis, aux Abymes, soit non loin de Baimbridge ; c’est là que, ne voulant pas se faire prendre, le combattant s’est donné la mort, le 25 mai 1802, respectant son serment de "Vivre libre ou mourir".

C’est à nouveau au son du tambour que l’arrivée des marcheurs s’est faite. "Ayen pa rèd" ont scandé les militants, qui ont participé à cette "marche en conscience"... des militants doublés de sportifs, pour le coup, puisqu’ils ont 60 kilomètres au compteur !

Coup d’œil sur l’arrivée à destination :

Ambiance à l'arrivée • ©Bruno Pansiot-Villon - Guadeloupe La 1ère

Les organisateurs de la marche "asi tras à Inyas" se réjouissent du fait que de plus en plus de Guadeloupéens s’approprient leur histoire, notamment en participant à ce type de manifestation.

A LIRE AUSSI : Mois de Mémoire : deux jours de marche "asi tras a INYAS é konbatan a mé 1802" entre Basse-Terre et les Abymes