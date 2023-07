77,6% de réussite au baccalauréat en Guadeloupe

Cette année scolaire 2022/2023, le taux d’admis à l’issue du premier groupe toutes séries confondues est en baisse de 1,2 points par rapport à celui de juin 2022 (78,8% en 2022). Pourtant, cette année, les candidats étaient plus nombreux. 6 043 candidats en juin 2023, soit 156 élèves de plus par rapport à la session 2022.

 6 043 candidats se sont présentés à la session de juin 2023, soit 156 élèves de plus par rapport à la session 2022.

 Au total, 4 692 candidats sont reçus à l’issue du premier groupe, soit 52 candidats de plus qu’en juin 2022.

Les élèves, déjà fixés quant à l'obtention du BAC ou pas, veulent désormais savoir s'ils ont aussi une mention... ou non. • ©Christian Danquin

Taux d’admis toutes filières confondues (générale, technologique, professionnelle) :

 Le taux d’admis à l’issue du premier groupe toutes séries confondues atteint 77,6%. Il est en baisse de 1,2 points par rapport à celui de juin 2022 (78,8% en 2022).

 512 candidats sont ajournés (8,5 %).

 Ce sont 839 candidats qui se présenteront au second groupe d’épreuves à partir de demain, soit une hausse de 1,8 points par rapport à la session de juin 2022.

Taux d’admis par filière :



 Le taux d’admis à l’issue du premier groupe d’épreuves du baccalauréat général est de 81,8%, en baisse de 3,8 points par rapport à celui de 2022.

 Le taux d’admis à l’issue du premier groupe d’épreuves du baccalauréat technologique est de 76,0%, en baisse de 2,5 points par rapport à la session 2022.

 Le taux d’admis à l’issue du premier groupe d’épreuves du baccalauréat professionnel atteint 72,2%, soit 2,9 points de plus qu’à la session 2022.



Ce mardi matin (4 juillet) heure hexagonale, le ministre de l'Education Pap Ndiaye a annoncé 84,9% de réussite nationale avant les rattrapages, contre 86,1% en 2022.

Rappelons d'ailleurs que pour la première fois depuis la réforme du Baccalauréat en 2019, la session du Baccalauréat s’est déroulée en intégralité dans les conditions prévues par celle-ci.

La note du bac repose à 40% sur le contrôle continu et à 60% sur les épreuves dites terminales : le français écrit et oral, passé en classe de Première, les épreuves de spécialité, la philosophie et le grand oral, passés en Terminale.

Peu de monde devant le tableau d'affichage, au Lycée de Baimbridge. Les résultats du BAC sont disponibles sur Internet. • ©Christian Danquin

