9 septembre 2024 : journée mondiale de sensibilisation au syndrome d'alcoolisation fœtale

Aujourd’hui, c’est la journée mondiale contre le syndrome d’alcoolisation fœtale. Chaque année en France, 15 000 enfants naissent avec. C’est un enfant toutes les 30 minutes ! Le message des médecins est sans appel : zéro alcool pendant la grossesse. Plus l’exposition est forte, plus les dégâts sur le cerveau seront graves. Certaines séquelles n’apparaissent qu’après la naissance : troubles physiques, cognitifs ou comportementaux.

C’est la 1ère cause de handicap non-génétique chez les nourrissons : la consommation d’alcool, même légère, durant la grossesse. Aussi les spécialistes continuent-ils de marteler qu’aucun risque ne doit être pris par la mère durant cette période.

15 000 enfants par an

Chaque année en France, selon les autorités sanitaires, 15000 enfants naissent atteints de troubles causés par l’alcoolisation fœtale, soit un enfant toutes les 30 minutes. Car le placenta ne résiste pas au passage de cette substance, qui affecte le cerveau du bébé, particulièrement vulnérable à ce stade de son développement.

Des conséquences physiques, cognitives ou comportementales

Le syndrome d’alcoolisation fœtale regroupe des pathologies diverses. Plus la consommation est élevée, plus les conséquences sont graves. Elles peuvent être physiques, comme les troubles liés à la croissance, les malformations. Elles peuvent être également cognitives et se manifestent par exemple par des crises compulsives, des retards intellectuels. Elles peuvent être encore, comportementales, comme l’hyperactivité. Certaines de ces pathologies, peuvent selon l’exposition, apparaître bien après la naissance.

"Enceinte, il n'y a pas de consommation d'alcool sans risques". Campagne de l'association SAF France.