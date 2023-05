Absence d’Emmanuel Macron à la cérémonie du 10 mai : "C’est honteux", pour le sénateur Victorin Lurel

Nous sommes le 10 mai, Journée nationale de commémoration des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leur abolition, en France, depuis 2006.

La traditionnelle cérémonie officielle se tient ce jour à Paris, au jardin du Luxembourg, qui appartient au Sénat ; un évènement institué par la loi Taubira.

Cette année, la célébration est présidée par la première ministre Elisabeth Borne.

L’absence criante du président de la République, Emmanuel Macron, est regrettée, non sans colère, par certains, à l’instar de Victorin Lurel. Le sénateur de la Guadeloupe par de "mépris pour les Outre-mer".

Victorin Lurel était l’invité, ce mercredi matin, de Public Sénat :

C’est honteux (et je pèse mes mots), parce que le président fait une hiérarchie et une division du travail. Division du travail, entre lui-même président de la République et la 1ère ministre. "Moi, je vais au 27 avril, donc Schœlcher et, vous, 1ère ministre, vous allez au Jardin du Luxembourg pour commémorer le 10 mai, date choisie par tous les élus et le président de la République de l’époque, Jacques Chirac. Il y a là un déclassement symbolique (...)