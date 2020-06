L'académie de Guadeloupe accueille ses élèves en situation de handicap et à besoins particuliers

Dans son souci de ramener à l'école tous les élèves de la Guadeloupe, le Rectorat se préoccupe aujourd'hui du retour des élèves en situation de handicap et à besoins particuliers. Scolarisés au sein des établissements médicosociaux, ils sont eux aussi invités à les rejoindre pour reprendre les cours

E-M. Golabkan et R. Malety avec FJO. •

©E-M. Golabkan

©E-M. Golabkan

Dès la rentrée scolaire de septembre, l’académie de Guadeloupe a fait de l'accueil des élèves en situation de handicap une priorité. Durant la période du confinement, la continuité pédagogique pour les élèves en situation de handicap ou à besoins spécifiques a fait l'objet d'une attention particulière.Le recteur de région académique, Mostafa Fourar, est donc allé ce mardi matin à la rencontre des 35 élèves de l’IME du Moule et de leur équipe pédagogique. Une manière pour lui d'accompagner les sept enseignants qui encadrent ces élèves et qui avaient pour mission ce matin d’échanger avec eux pour les écouter, les rassurer et leur permettre d'exprimer ce qu’ils ont vécu et d’identifier les éventuelles situations traumatisantes dues au confinement.Et dans cette même dynamiqueest aussi allé remettre un équipement informatique adapté à, qui pour des raisons de mobilité, suit un enseignement à distance avec le collège Alexandre Macal de Saint-François.