L'Académie de Guadeloupe en ordre de bataille pour faire face au risque du Coronavirus

Ce lundi 2 mars, les élèves de l'Académie de Guadeloupe, de Saint Barthélemy et de Saint Martin ont repris le chemin de l'école. Devant les inquiétudes exprimées par les familles, le recteur a tenu à les rassurer sur les mesures mises en oeuvre pour garantir la santé de leurs enfants

D. Quérin •

©guadeloupe

Les parents d'élèves demandent des mesures pour préserver la santé des élèves et interpellent les collectivités en charge des écoles pour que de l’eau, du savon et des essuis-tout soient disponibles dans toutes les écoles.Ils ne sont d'ailleurs pas les seuls à s'être exprimés à ce sujet. Bien avant la fin des vacances de carnaval, plusieurs syndicats de l'Education Nationale ont eux aussi demandé de telles garantie.Le recteur d’académie, en visite à l'école de la Jaille, a annoncé que le protocole est enclenché et qu’il ne faut pas céder à la panique.Pour autant, dans ce contexte de Coronavirus, beaucoup craignent que le manque d'eau régulier dans certains secteurs freine particulièrement l'optimisme affiché par le recteur.