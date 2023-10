Accès et route du lycée agricole bloqués, la tension monte après 23 jours de mobilisation

Après 23 jours de mobilisation au lycée agricole, aucune sortie de crise ne semble poindre... Ce mercredi matin, les accès de l'établissement ont été entravés, la route, menant à Convenance barrée.

Guadeloupe La 1ère •

Ils occupent la chaussée de l'axe entre Convenance et Jabrun, à Baie-Mahault. Depuis ce matin, élèves, parents et associations sont dans la rue afin de crier leur colère. Les accès du lycée ont également été bloqués par des palettes et pneus par les élèves, soutenus par l'association CAPEPEG...

Ce mercredi matin, les gendarmes sont à nouveau présents...

Véhicules de gendarmerie devant lycée agricole, 18 octobre 2023 • ©Mickaël Bastide

Après une altercation entre quelques élèves et les forces de l'ordre, hier, la tension est palpable.

Des actes de vandalisme auraient été perpétrés, suite à une intrusion dans l'enceinte de l'établissement. Des gendarmes de l'identification criminelle ont réalisé des prélèvements.

L'identification criminelle de la gendarmerie a été dépêchée sur place, suite aux actes de vandalisme au sein du lycée agricole. • ©Florence Péroumal

Malgré l'intervention des gendarmes, dépêchés sur place, l'accès à Convenance, par la rue Georges Sheikboudhou reste impossible. Un itinéraire a été mis en place par les forces de l'ordre.

24 jours de mobilisation

Cela fait maintenant 24 jours que les cours au lycée agricole, le seul du département, sont à l'arrêt. La grève des enseignants, démarrée le 25 septembre, puis suspendue le 27, a repris le 10 octobre, en soutien aux élèves, entrés en action depuis le 26 septembre.

Aujourd’hui, l’intersyndicale des enseignants (SEA-UNSA, SNETAP-FSU), à laquelle s’est jointe l’UGTG, s’est rapprochée des représentants des parents d’élèves, pour former désormais un seul collectif, devenu l’interlocuteur unique de l’administration.

Ce collectif a émis hier une plateforme synthétisant les différentes revendications.

Aucune séance de négociations ne s’est tenue depuis celle du 9 octobre et la séance de travail du 11, où l’ensemble des besoins en matériel pédagogique avait été recensé.

Des solutions sont en discussion entre l’Etablissement public et la Région ; elles devraient se concrétiser d’ici la fin de la semaine.

Toutefois, le personnel mobilisé regrette l'enlisement de la situation, affirmant que les autorités en charge de l'établissement, à savoir la Région, la DAAF (Direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt) et l'administration de l'EPLEFPA, Établissement Public Local d'Enseignement et de Formation Professionnelle Agricole se renvoient la balle.

Désormais, les représentants de parents d'élèves et organisations syndicales (SEA-UNSA, SNETAP-FSU et UGTG parlent d'une même voix. Les revendications restent les mêmes et portent sur le manque de matériel et de moyens, mais tous relèvent également l'état général de l'établissement : locaux insalubres, classes non ventilées, laboratoires en attente de rénovation, énoncent-ils dans un tract distribué sur la voie publique...