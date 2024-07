Affaire Claude Jean-Pierre : La famille demande une nouvelle audition des gendarmes

La famille de Claude Jean-Pierre ne baisse pas les bras. Elle se bat depuis 3 ans et demi pour obtenir justice. Elle a fait le point hier sur l’instruction de l’affaire, lors d’une conférence de presse, au Centre Remi Nainsouta de Pointe-à-Pitre. Par l'intermédiaire de son avocat elle demande une nouvelle audition des deux gendarmes responsables de l'interpellation.

Un an après la première audition des parties civiles dans le cadre de l'information judiciaire pour homicide involontaire menée par la juge d'instruction, la famille de Claude Jean-Pierre, par l'intermédiaire de son avocate Maritza Bernier a demandé une nouvelle audition des deux gendarmes qui avaient interpellé Klodo le 21 novembre 2020 à Deshaies. Le sexagénaire était décédé à l’hôpital le 3 décembre 2020 après cette interpellation musclée. Pour la famille, le magistrat instructeur dispose aujourd’hui des éléments graves et concordants qui doivent, selon elle, conduire à la mise en examen des deux gendarmes, en particulier une nouvelle expertise médicale.

Maître Maritza Bernier, l’une des avocates du collectif qui défend les intérêts de la famille de Klodo.

"Ce n’était pas un accident, Klodo n’a pas fait un malaise"

Pour la famille de Claude Jean-Pierre, " ce n'était pas un accident, il n'a pas bu non plus." Le lien entre l'interpellation et la mort de Klodo est aujourd'hui prouvé par la nouvelle expertise médicale. D’où cette demande d'une nouvelle audition des deux gendarmes à l'origine de l'interpellation. Pour Fatia, la fille de Klodo, ils ne doivent plus avoir le statut de « témoins assistés » dans ce dossier.

Fatia Alcabelard, la fille de Claude Jean-Pierre.