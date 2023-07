Affaire Claude Jean-Pierre : la famille "confiante" suite aux auditions entre Basse-Terre et Versailles

Nouvelle audience aujourd’hui dans le dossier Claude Jean-Pierre. Une juge d’instruction a entendu les parties civiles dans ce dossier et l'information judiciaire pour homicide involontaire déclenchée, à Paris et en Guadeloupe.

Claude Jean-Pierre, septuagénaire, est décédé quelques jours après une interpellation musclée de gendarmes à Deshaies en novembre 2020, lors d'un contrôle routier. Le dossier a ému toute la Guadeloupe.

Au bout de trois heures d'audition au tribunal de Versailles, Fatia Alcabelard a été accueillie par une vingtaine de personnes brandissant des pancartes "Justice pour Klodo".

La fille de Claude Jean-Pierre s'est dite soulagée.

Notre entretien s'est bien passé. On a une juge qui est à l'écoute, qui a été très humaine. On avait besoin de réhumaniser mon papa. Elle nous a fait beaucoup parler de lui, de la personne qu'il était... C'était assez déstabilisant parce que cela faisait longtemps que je n'avais pas eu à parler de l'homme qu'il était. Et, il y a une chose qui nous a beaucoup touchés, c'est qu'elle nous a dit qu'elle a bien constaté qu'il y avait des zones d'ombre qui nécessitait des éclairages dans cette affaire.

Parmi les présents, des artistes guadeloupéens ont fait le déplacement. À l’instar du peintre Joël Nankin, en résidence à Paris.

L'impunité que redoute aussi la star de reggae dance hall, Tiwony.

C'est important que la famille sente qu'elle n'est pas seule dans ce combat-là. On ne peut pas rester là sans rien dire. Ils font ce qu'ils veulent avec nous... On ne peut pas juste être les sujets d'un système. Non... Le combat continuera tant qu'on n’obtiendra pas justice et pour que ça ne se reproduise plus. Et qu'on en finisse avec ces bavures. On ne va pas se voiler la face, il y a du racisme au sein de ce corps de métier. Il y a un gros nettoyage à faire...