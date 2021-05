Affaire Claude Jean-Pierre : les images de vidéosurveillance, dévoilées à tous, remobilisent l'opinion publique

Jusqu'ici, la population guadeloupéenne n'avait pas pu se faire une idée précise du sort connu par Claude Jean-Pierre, dit "klodo", l'après-midi où il a subi un contrôle routier de gendarmerie, dans le bourg de Deshaies.

Seuls les membres de sa famille et ses avocats avaient pu visionner les images de vidéosurveillance appartenant à la municipalité.

Mais aujourd'hui, jeudi 20 mai 2021, ces images ont été divulguées sur les réseaux sociaux, par M6Info et lemediatv.fr.

Un évènement qui donne un autre retentissement à cette affaire.

Les faits se sont déroulés le 21 novembre 2020, à 14h00, en plein centre-ville de Deshaies, dans la rue qui passe derrière la mairie.

Lorsque le véhicule de Claude Jean-Pierre, 67 ans, entre dans le champ de la caméra de vidéosurveillance de l'hôtel de ville, l'homme a déjà été sommé par les gendarmes de s'arrêter. Il se gare sur la voie d'arrêt du bus, imité par la voiture de service des militaires.

S'ensuit ce qui semble être un traditionnel contrôle des papiers d'identité et du véhicule intercepté.

Puis, changement d'angle de vue, les gendarmes ayant demandé au père de famille d'avancer son véhicule.

C'est là qu'il a été extrait de sa fourgonnette. Les gendarmes s'y prennent à deux, avec force. On voit les soubresauts de l'utilitaire, au gré des mouvements violents dont usent les gendarmes, pour le faire sortir.

Aussitôt après cette extraction, Claude Jean-Pierre tombe au sol, vraisemblablement inerte.

On voit, quelques instants après, un gendarme le retourner et le coucher sur le dos ; à cet instant, l'arrière de sa tête heurte brutalement le sol. Un gendarme tente de le relever, en le tenant par la tête, sans grand ménagement.

Le retraité deshaiesien restera une quinzaine de minutes exposé au soleil, allongé à même la chaussée, avant l'arrivée des pompiers. A un moment, tout de même, les forces de l'ordre lui abriteront le visage à l'aide d'un chapeau ; l'un des deux militaires retiendra le couvre-chef avec son pied.

Voici un extrait de la vidéosurveillance, que nous déconseillons aux personnes sensibles :

©lemediatv.fr

Il a fallu plusieurs jours pour que les images de vidéosurveillance soient dévoilée aux défenseurs de la famille de Claude Jean-Pierre.

Dès leur visionnage, les avocats ont décrit une "extraction musclée" du père de famille de son véhicule, ce qui pourraient expliquer les lésions et les blessures qu'il présentait, lors de sa prise en charge par les secours.

Les gendarmes que l'on voit à l'image n'ont, à ce jour, pas été inquiétés.

Après cet évènement, qui s'est terminé par la prise en charge de Claude Jean-Pierre par les pompiers et le SMUR, celui-ci a été hospitalisé.

Dès son arrivée au CHU de Pointe-à-Pitre/Les Abymes, les médecins ont constaté une double fracture des cervicales, dont l'une compressant la moelle épinière, ainsi que plusieurs hématomes au visage.

Il est décédé 12 jours plus tard, le 3 décembre 2020.

Sa famille a porté plainte, contre les gendarmes, dans la foulée.

Nous avons joint le porte-parole du collectif d'avocats de la famille de Claude Jean-Pierre. Maître Maritza Bernier entend s'exprimer prochainement, sur la divulgation de ces images.

Pour l'instant, la défenseure nous a juste indiqué qu'elle espérait que cet évènement remobilise l'opinion publique.

Voilà en effet, désormais, l'affaire "Klodo" sur toutes les lèvres.

Le montage vidéo est largement partagé.

L'opinion a de quoi étayer ses commentaires.

Parmi les premières réactions, notons celles de deux de nos élus.

La présidente du Conseil Départemental de la Guadeloupe appelle à ce que toute la lumière soit faite sur cette affaire :

La diffusion d’images de l’interpellation de Claude Jean-Pierre rend plus que jamais nécessaire de faire toute la lumière sur les circonstances de sa mort (...).

La diffusion publique de ces images - dont il faut noter qu’elles ont fait l’objet d’un montage - ne peut cependant que provoquer une émotion légitime, dans la population, dans le prolongement de l’émoi et des interrogations qu’avait provoqué la mort de notre compatriote, quelques jours après son interpellation.

Plus que jamais, l’enquête ouverte, dès le 10 décembre, doit faire toute la lumière sur les circonstances exactes de l’interpellation et sur les causes du décès de Claude Jean-Pierre.

Comme sa famille touchée dans sa chair, c’est la Guadeloupe toute entière qui réclame vérité et justice.

Josette Borel-Lincertin, présidente du Conseil départemental