Affaire de vols et extorsion avec arme : le chef de bande appréhendé

À force de ténacité, la police nationale a appréhendé le meneur présumé de la bande de braqueurs violents qui a fait une vingtaine de victimes, en Guadeloupe, entre juin et novembre 2023. L’homme a été placé en détention provisoire, comme quatre autres prévenus, dans cette affaire.

Les services de la Direction territoriale de la police nationale (DTPN) de la Guadeloupe ont appréhendé, cette semaine, l’homme supposé être le chef d’une bande organisée, présumée responsable de plus d’une vingtaine de vols et extorsions violents et de tentatives de meurtres.

Les faits qui sont reprochés à ces malfaiteurs ont été commis sur une période d’environ six mois, à partir de juin 2023, dans les communes de Baie-Mahault, Petit-Bourg, Pointe-à-Pitre, Le Gosier et Goyave.

Plusieurs interpellations

Le mardi 19 décembre 2023, après plusieurs mois d’enquête, plusieurs membres présumés de la bande de criminels ont été interpellés et incarcérés. Ils sont trois à avoir été mis en examen, puis placés en détention provisoire depuis.

Les investigations ont été menées par le groupe de répression du banditisme (GRB) du service territorial de la police judiciaire (STPJ) de la police nationale, en collaboration avec la section de recherches et Groupe d’intervention de la Gendarmerie Nationale, les faits ayant été commis tant en zone gendarmerie (Baie-Mahault, Petit-Bourg, Goyave), qu’en zone police (Pointe-à-Pitre et Le Gosier)

Des faits d’une extrême violence

Les braqueurs ont agi avec une extrême violence. C’est sous la menace d’armes à feu qu’ils s’en prenaient à leurs victimes ; ils n’ont d’ailleurs pas hésité à tirer, à plusieurs reprises. Ainsi, de nombreuses personnes ont été violentées.

Parmi les méfaits connus, il y a eu une tentative de meurtre, concomitante au vol avec arme d’une voiture, au Gosier, le 3 juin 2023. La victime a été grièvement blessée par balle, à la cuisse gauche, en voulant protéger sa compagne. Elle est décédée à l’hôpital ; un lien reste à déterminer entre la véritable cause de ce décès et le tir.

Le 12 juillet 2023, une personne, âgée de 72 ans, a été blessée par balle à l'abdomen, lors du vol de sa chaîne en or ; la malheureuse a eu une incapacité totale de travail de 15 jours.

Le même jour, 15 minutes après, une autre victime a résisté au vol de sa chaîne en or et de son argent. Cet homme a alors vu son agresseur appuyer sur la détente de son pistolet pointé sur lui, à deux reprises ; miraculeusement, il n’a pas été blessé, l'arme s'étant probablement enrayée.

Entre-temps, le juge d’instruction a été saisi de "quatre nouveaux faits à mettre à l’actif de cette bande organisée" explique la procureure de la République de Pointe-à-Pitre, Caroline Calbo, dans un communiqué daté de ce samedi 20 janvier 2024 ; des faits perpétrés à la même période.

Le chef de bande arrêté

"Le suspect principal avait échappé aux précédentes tentatives visant à l’interpellé", raconte la procureure. Cette semaine, les policiers lui ont lui la main dessus ; l’homme, un ressortissant dominiquais, "était armé et se cachait sous une fausse identité, ces dernières semaines", précise Mme Calbo.

Un autre individu, présenté comme "l’un de ses principaux complices" a aussi été rattrapé par la justice.

Les voilà l'un et l'autre, depuis les 18 et 19 janvier 2024, mis en examen et écroués, à leur tour.