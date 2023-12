Les forces de l'ordre mettent en échec les auteurs de plusieurs vols et extorsions avec arme dans la région pointoise

C'est une affaire qui a associé les forces de plusieurs services de Police et de gendarmerie coordonnées par le groupe de répression du banditisme de la Police Nationale. Plusieurs interpellations ont été effectuées notamment le 19 décembre dernier, mettant un terme à toute une série de méfaits signalés au Gosier, à Pointe-à-Pitre, à Baie-Mahault et à Petit-Bourg

Il aura fallu six mois au groupe de répression du banditisme de la Police Nationale pour mener à bien son enquête sur des faits de vols de voitures, de deux-roues et de bijoux, d'extorsion sous la menace d'une arme et surtout, trois tentatives de meurtre.

Dans les détails, l'affaire porte sur :

Le 3 juin 2023 au Gosier, une tentative de meurtre concomitante au vol avec arme de la voiture de la victime. Cette dernière est décédée à l'hôpital après avoir été gravement blessée par balle à la cuisse gauche en voulant protéger sa compagne.

Le 12 juillet 2023 c'est une personne âgée de 72 ans qui est blessée par balle à l'abdomen lors d'un vol avec arme pour lui dérober sa chaîne en or. Ce qui lui a valu une incapacité de travail de 15 jours.

15 minutes plus tard ce même jour, une autre victime qui a tenté de résister au vol de sa chaîne en or et de son argent a été braquée avec une arme. Le pistolet s'étant visiblement enrayé, aucun coup de feu ne l'a blessé.

Durant cette même période, plusieurs victimes ont été agressées lors de braquage avec arme. Les malfaiteurs ont à plusieurs reprises fait usage de leur arme.

Ces faits se sont déroulés sur le territoire des communes de Gosier, Pointe-à-Pître, Baie-Mahault et Petit Bourg nécessitant une collaboration étroite entre les équipes de la police nationale et celle de la gendarmerie. Une coopération dont le Parquet de Pointe-à-Pître se félicite.