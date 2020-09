Affaire Dimitri Errin : Après le réquisitoire, l'heure est aux plaidoiries

Devant la cour d’assises de Basse-Terre, l’affaire Dimitri touche à sa fin. Les faits ont été décortiqués tout comme la personnalité des sept accusés sur huit. Le huitième mineur sera jugé par la cour d’assises spéciale.



R. Ponnet •

Ronan Ponnet Guadeloupe La 1ère

Elodie Rouchouze l’avocate générale de ce long procès a clamé son réquisitoire. La magistrate a demandé des peines très lourdes et dépeint un tableau éloigné des réalités sociales guadeloupéennes ont dit les avocats. La défense s’est mis en ordre de marche et les défenseurs de ceux qui étaient accusés de délit de non- intervention se sont exprimés cet après-midiCe sera, ce mercredi au tour des avocats des quatre mis en examen pour arrestation enlèvement et assassinats, d’assurer leur défense