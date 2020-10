Affaire Dimitri Errin : le dernier jour

Hier, mercredi, les avocats de la défense ont terminé leur plaidoiries dans l’affaire Dimitri. Ce jeudi, ce sont les mis en examen pour enlèvement, violences assassinat qui se retrouveront devant le jury et les magistrats.

R. Ponnet •

Maître Babacar Diallo avocat de Guy Georges Delacaze

Ils sont sept, partagés entre délinquant n’étant pas intervenus pour l’empêcher et co-auteurs de meurtre…Le réquisitoire de la nouvelle avocate générale Elodie Rouchouze a braqué tous les avocats de la défense. L’avocate générale a demandé pour les quatre co-auteurs de l’enlèvement et de l’assassinat des peines allant de vint à trente ans de prison.Les avocats ont souligné le fait que cette bande de jeunes était insérée dans la société guadeloupéenne, qu’ils avaient du travail, un avenir et que ces peines énormes, jamais vues en Guadeloupe seraient des peines de mort sociale.Maitre Babacar Diallo est l’un des avocats de Guy Georges Delacaze. Il a plaidé pour que le verdict de ce jeudi soir ne soit pas une peine de mort sociale…