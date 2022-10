Affaire du Comité du Tourisme des Iles de Guadeloupe : Olivier Michel placé sous contrôle judiciaire

Nouveau rebondissement dans le dossier des détournements de fonds présumés au Comité du tourisme des Iles de Guadeloupe. Olivier Michel, l'ancien responsable de la croisière au CTIG et son épouse ont été placés en garde à vue. Le couple a été déféré ce jeudi (13 octobre) après-midi.

Eric Stimpfling •

Entre 2012 et novembre 2021, le couple Michel a détourné plus de 1,1 million d'euros, au détriment de la Direction des finances publiques et du Comité du tourisme des Iles de Guadeloupe (CTIG), selon un système bien rodé.

Monsieur qui occupait les fonctions de directeur du pôle croisières au CTIG établissait des fausses factures à partir de celles établies par des fournisseurs étrangers, à l'occasion notamment de salons internationaux de la croisière comme Seatrade à Miami.

Factures dont le paiement était ensuite versé sur ses comptes personnels ou sur ceux de son entourage familial.

Les enquêteurs de la brigade financière de la DTPJ, la Direction territoriale de la police judiciaire, ont, en effet, établi que son épouse avait également bénéficié d'une partie des sommes détournées. Ce que cette dernière conteste formellement, à l'inverse de son mari qui lui, a entièrement reconnu les faits.

Le couple est convoqué le 5 janvier prochain devant le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre. Olivier Michel devra répondre de 4 délits : escroquerie au préjudice d'une personne publique, faux, usage de faux et blanchiment aggravé.

Son épouse, elle, devra répondre de recels d'escroquerie aggravée, de recels de blanchiment aggravé.

Si le couple a été laissé en liberté, le mari a été placé sous contrôle judiciaire, avec notamment l'interdiction d'exercer un emploi dans la fonction publique.

A lire aussi : Soupçons de détournement de fonds publics au sein du secteur "croisières" du CTIG