Agression mortelle au Centre pénitentiaire de Baie-Mahault

Les faits se sont déroulés dans cette zone de détention différenciée qui acceuille des détenus difficiles.

C’est au moment de se rendre à la douche que le drame s’est produit. La victime, un jeune dominicain de 23 ans a reçu un coup de pique artisanal dans le dos et à la joue. A son arrivée le SAMU n’a pu que constater son décès. L’auteur du coup mortel est un haitien de 26 ans. Selon les surveillants aucun contentieux n’existait entre les deux détenus.

Ce n’est pas la première fois que ce quartier diférencié de la prison est le théâtre de scènes violentes .

Jean-Jacques Racami secrétaire général UFAP/UNSA Justice

La victime était condamné à 6 ans de prison dans une affaire pour violences aggravées et son meurtrier quant à lui purgeait une peine plus légère d’un an et demi pour vol avec violence. Il est depuis placé en garde à vue.