Airbags défectueux : une cagnotte en ligne pour soutenir les trois enfants d’Evelyne, décédée en mai 2023

Une cagnotte a été lancée en ligne en soutien aux enfants de l’une des victimes des Airbargs défaillants. En mai 2023, à Gourbeyre, Evelyne était tuée par le dispositif de sa Citroën C3. Elle était à la tête d'une famille monoparentale et, aujourd’hui, ses trois enfants se débrouillent comme ils peuvent. Les aînés de 19 et 20 ans endossent toutes les responsabilités et veillent au bien-être de leur petite sœur de 6 ans.

Evelyne avait 44 ans quand elle est morte tragiquement au volant de sa voiture, une Citroën C3, sur l’avenue du Général de Gaulle, section Blanchet à Gourbeyre, le dimanche 14 mai 2023, en début de soirée. Cette mère de famille fait partie des victimes des airbags défaillants de la marque japonaise Takata.

Au départ, pompiers et gendarmes avaient pensé à une mort par balle. Après enquête, les autorités judiciaires ont compris que la quadragénaire avait été mortellement atteinte par une pièce de cet équipement, sensé lui sauver la vie. 14 mai 2023, les premiers secours pensaient alors avoir détecté des impacts de balle dans le pare-brise du véhicule, à Gourbeyre, • ©Guadeloupe La 1ère Trois enfants, livrés à eux-mêmes Evelyne était la maman solo de trois enfants : Ruth Jheniffer, 20 ans, Luidgy, 19 ans et Evelyna, 6 ans. Cette dernière était dans le véhicule quand l’airbag a explosé, tuant sa mère. Depuis ce décès brutal, la fratrie est livrée à elle-même. L’aînée, qui était étudiante au moment des faits et qui a dû revenir en Guadeloupe, subvient aux besoins du clan, aidée de son frère. Ils sont confrontés, avant l’heure, à la dure réalité de la vie, obligés de régler les factures diverses (loyer, frais d’alimentation, d’énergie, de fournitures scolaires, vestimentaires, etc.). La souffrance est bien là, due au manque, mais ils font face courageusement. J’essaie de reprendre les études. Mon frère est étudiant. On ne travaille pas de revenus assez fixes ; c’est aléatoire. On fait avec ce qu’on a, ce qu’on peut. C’est difficile, mais on essaie de garder le moral. Ma sœur était présente ; du coup, ça a fait un grand choc pour elle, mais elle est suivie (...). Ruth Jheniffer Coimin, fille d’une victime d’airbags Takata Ruth a fait un service civique durant 8 mois ; de quoi avoir une rentrée d’argent.

Elle a lancé une mesure de tutelle pour la prise en charge d’Evelyna, traumatisée par les évènements dont elle a été témoin. Un appel à les soutenir Ces enfants ont témoigné sur une chaine nationale, le 16 juin dernier ; ils ont raconté leur vécu depuis la disparition du pilier de leur famille. Après cette émission, les téléspectateurs ont été nombreux à demander comment ils peuvent les soutenir.

C’est pourquoi leur avocat, Maître Charles-Henri Coppet a décidé de lancer une cagnotte en ligne. Les dons sont directement versés à Ruth Jheniffer. Maître Charles-Henri Coppet est un avocat spécialiste en droit du dommage corporel. Il accompagne sept victimes blessées graves et cinq familles de victimes décédées d’accidents liés aux airbags défectueux Takaka. Il décrit une procédure très longue, dans de tels dossiers, à portée internationale. A LIRE AUSSI : AIRBAGS DEFECTUEUX. Parquet et avocat de victimes demandent une instruction unique à Paris – 12/07/2024. Le défenseur appelle donc la population Guadeloupéenne à la générosité. (...) Le malheur frappe beaucoup plus vite que viennent les réponses judiciaires. C’est pour ça qu’en tant que citoyens, nous soutenons cette cagnotte. Nous y participons parce qu’il faut aider ces jeunes, qui sont courageux, cette jeune femme qui prend en charge sa petite sœur. C’est beaucoup d’espoir en l’être humain, quand on voit de telles choses (...). Maître Charles-Henri Coppet, avocat de la famille Coimin Quoi qu’il en soit, les trois frère et sœurs restent solidaires, fidèles aux enseignements de leur maman.

Ils sont accompagnés par le Conseil départemental, par le Centre communal d’actions sociales (CCAS) de Trois-Rivières qui leur donne des colis alimentaires et par le cabinet d’avocats qui les accompagne dans toutes leurs démarches administratives.

