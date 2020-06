L'appel du général De Gaulle commémoré en Guadeloupe

Ce 18 juin 2020 marque les 80 ans de cet appel du Général De Gaulle. Un appel radiophonique sur les ondes de la BBC, la radio publique anglaise, Charles De Gaulle va appeler les français à se mobiliser contre les Nazis.

Olivier Lancien; Eric Lefèvre, Thierry Philippe •

Commémoration de l'Appel du 18 juin 1940 sur le champ d'Arbaud, à Basse-Terre • ©Préfecture de Guadeloupe

Philippe Gustin, le préfet de Région Guadeloupe

©guadeloupe

Eliane Sempère, est historienne, spécialiste de la Dissidence était l'invitée d'Eric Lefèvre dans le journal de 13 heures

La Dissidence en réponse à l'Appel du Général De Gaulle

Dans ces temps troublés, Emmanuel Macron, le président de la République, a commémoré, sur trois sites différents (en France et à Londres), cet appel du 18 juin 1940 du général De Gaulle alors réfugié à Londres. Le chef de l'Etat français souhaite, 80 ans après, "ranimer les braises des valeurs de la Nation".En Guadeloupe aussi, cette date importante pour la République a été commémorée sur le champ d'Arbaud, à Basse-Terre. Une gerbe a été déposée par le préfet de région et plusieurs élus de Guadeloupe.Pour l'occasion, le texte de l'appel de Charles De Gaulle a été lu. Le discours de la secrétaire d'Etat auprès de la ministre des armées a été prononcé. Une période importante pour la France, mais aussi pour la Guadeloupe. Un moment important pour les générations qui arrivent. Des élèves étaient présents.A l'époque en 1940, le gouverneur Constant Sorin est à la manoeuvre en Guadeloupe. Cet appel du général De Gaulle a été entendu ici et à provoqué aux Antilles: la Dissidence. Des milliers de guadeloupéens et de martiniquais vont partir rejoindre le combat du Général De Gaulle.