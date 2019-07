Au nom de la loi ...

© E. Stimpfling

STEVEN ALEXIS CHAUFFEUR DE BUS KARU LIS

Pas facile de circuler dans les environs du Palais de Justice de Pointe-à-Pître ce matin. A vrai dire, il faudrait presque dire "comme très souvent" d'ailleurs. Et les chauffeurs de bus en savent quelque chose. Il sont en effet les premières victimes de ces difficultés de circulation et par conséquent, les premières causes d'embouteillage dans ce quartier.La raison principale, des voitures mal garées à des points stratégiques de ces ruelles étroites. Il suffit d'une seule pour tout bloquer car, dés que le premier bus voudra tourner pour emprunter la ruelle, il ne le pourra pas et ne pourra ni avancer ni reculer. Dés lors, pour un tel incident à cette endroit, un embouteillage peut se former et atteindre le carrefour de Blanchard.Mais ce matin, le côté insolite de l'histoire est que c'est une voiture de gendarme qui était mal garée. Une habitude selon les chauffeurs presque blasés sur la situation. Ils la vivent si souvent que, malgré les klaxons à répétition des automobilistes, ils demeurent impassibles et même philosophes....Avec un naturel indémontable, Steven a fini par quitter son bus pour aller à l'extérieur attendre que le chauffeur de la voiture mal garée viennent l'enlever de là pour que son bus puisse à nouveau circuler. Entre temps, les passagers de sa ligne se seront demandés les raisons de son retard. Nul doute qu'il le leur expliquera, en éclatant de rire.