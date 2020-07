L'avocat Patrice Tacita en garde à vue depuis ce matin à Morne Vergain a pu regagner son domicile ce soir

C'est dans le cadre d'un dossier délocalisé traité par le Parquet de Fort de France que l'avocat guadeloupéen Patrice Tacita a été placé en garde à vue ce matin. Une garde à vue qui vient d'être levée.

Guadeloupe La 1ère •

Très peu de chose ont filtré autour de cette affaire. Tout au plus sait-on que le dossier qui lui vaut d'avoir été placé en garde à vue durant toute la journée, concernerait des faits présumés de fraude fiscale. Un dossier délocalisé auprès du Parquet de Fort de France. Un peu avant 19h ce lundi soir, on apprenait que la garde à vue avait été levée et que l'avocat avait pu regagner son domicile. Plus d'informations à suivre dans nos prochaines éditions.