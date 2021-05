Baccalauréat 2021 : Les épreuves de philo, de français et le grand oral seront aménagés

C'est une annonce faite ce mercredi par le ministre de l'Education. Si l'épreuve de philosophie et le Grand oral en Terminale et l'oral de français en Première seront aménagées, les autres épreuves relèveront cette année encore du contrôle continu

Francois-Joseph Ousselin •

Les lycéens, inquiets face au manque de préparation des épreuves, suite aux cours à distance et aux inégalités de traitement, réclamaient le passage du bac 2021 en contrôle continu, pour toutes les épreuves. Jean-Michel Blanquer s'est dit ouvert à des aménagements, mais il tient malgré tout à ce "qu'on ne passe pas au contrôle continu intégral".

Pour expliquer les ajustements opérés par son ministère pour tenir compte des différentes remarques que lycéens et enseignants ont fait remonter vers lui, Jean-Michel Blanquer a tenu à s'adresser directement aux lycéens et étudiants de BTS.

Concrètement, les aménagements prévus pour les épreuves du baccalauréat (philosophie et Grand oral) ainsi que l'oral de français se dérouleront selon les procédures suivantes :

L'épreuve de philosophie

Elle comportera 4 sujets : un sujet d'explication de texte philosophique, et trois sujets de dissertation (au lieu de deux sujets habituellement).

Chaque exercice portera sur une des notions au programme. Entre la note de l'épreuve terminale et la moyenne annuelle obtenue dans le cadre du contrôle continu en philosophie, le jury retiendra la meilleure des deux notes obtenues.

Grand oral du bac 2021

Invité du journal de France 2 ce mercredi, Jean-Michel Blanquer a confirmé que la première édition du grand oral est maintenue cette année. "Je pense que c'est bon pour les élèves de s'exercer" à cette discipline qui permet "d'argumenter, savoir écouter et être capable de parler".

Le Grand oral portera sur deux enseignements de spécialités, et les élèves pourront se présenter avec un message de leur professeur. Celui-ci pourra indiquer les domaines qui n'auraient pas pu être étudiés à temps en cours en raison de la crise sanitaire. "Le jury ne pourra donc les interroger que sur ce qui a été effectivement vu au cours de l'année scolaire.

Par ailleurs, durant les 20 minutes de préparation du Grand oral (première partie de l'épreuve avec un exposé de 5 minutes), les élèves pourront prendre des notes et les utiliser pour l'exercice oral. Pendant la deuxième partie de l'épreuve (entretien), "le candidat pourra recourir à un support, comme un tableau, pour illustrer ou expliciter ses propos.

Bac de français : épreuves anticipées et oral de français

Pour le bac général : les lycéens auront 14 textes à présenter à l'oral (au lieu de 20 textes initialement prévus). Pour l'épreuve écrite de français, tous les sujets seront dédoublés. Ainsi, deux séries de 3 sujets de dissertation seront proposés (chaque sujet de dissertation étant en rapport avec une des œuvres au programme) et deux commentaires sur deux objets d'étude distincts.

Pour le bac technologique : les lycéens auront 7 textes à présenter (au lieu de 12 textes). Deux commentaires et deux contractions de textes, chacune suivie d'un essai, seront proposés. Les candidats bénéficieront ainsi d'un choix doublé par rapport à une session normale.

Oral de français : les points du programme n'ayant pu être abordés en classe, en particulier les points de grammaire qui n'auraient pas pu être étudiés précisément, seront mentionnés sur les fiches des candidats.

Avant le début de la préparation de l'épreuve, les examinateurs choisiront parmi les 14 textes (voie générale) ou les 7 textes (voie technologique) deux textes.

L'élève pourra choisir lui-même entre ces deux textes celui sur lequel il sera interrogé.

Pour la deuxième partie de l'épreuve, les candidats pourront consulter et utiliser l'œuvre étudiée en lecture cursive, afin de circuler dans l'œuvre, faire référence à un passage précis, et ainsi démontrer leur maîtrise de l'œuvre lue.

Les dates prévues des épreuves

Les lycéens des baccalauréats général et technologique passeront leurs épreuves du bac, dès le 17 juin pour la philosophie, et du 21 juin au 2 juillet pour le Grand oral, qui représente l'innovation du bac 2021.

Les épreuves anticipées de français en classe de première auront lieu elles aussi le 17 juin pour les épreuves écrites et du 21 juin au 2 juillet pour l'oral de français.

Pour le reste, les épreuves communes ainsi que les enseignements de spécialités se passeront cette année encore sous forme de contrôle continu, en prenant en compte les moyennes des bulletins scolaires de Première et Terminale.