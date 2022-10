Baie-Mahault : cantines scolaires fermées jeudi et vendredi

Les cantines scolaires de Baie-Mahault sont fermées ce jeudi 20 octobre ainsi que demain, vendredi 21 octobre 2022. A l'origine de cette fermeture, une non-conformité du réseau d'eau potable au sein de l’unité de centrale de production alimentaire (UCPA) de la ville.

Guadeloupe La 1ère •

Les enfants des écoles de Baie-Mahault n'auront pas cantine, ce jeudi et demain (vendredi 21 octobre).

Une décision prise par la municipalité, à la suite de la deuxième séries de prélèvements effectuées sur le réseau d'eau potable de l’unité de centrale de production alimentaire (UCPA) de la ville. En effet, les résultats ont révélé une non-conformité du précieux liquide, avec la présence de bactéries. Pour rappel, c'est l'UCPA qui fourni en repas l'ensemble des établissements maternelles et primaires de la commune.

Sur ses réseaux sociaux, la commune a informé les parents qu’un service minimum sera assuré durant la pause méridienne, à l’exception de l’école de la Jaille, où les parents pourront fournir un repas froid à leurs enfants.

Mystère sur l'origine des intoxications à l'école de la Jaille

Pour l'heure, le mystère demeure concernant un possible lien entre cette non-conformité de l'eau potable du réseau de l’UCPA et les épisodes d'intoxications des élèves de l'école de la Jaille. Au sein de cet établissement, en l'espace de deux semaines, il y a eu deux vagues de symptômes d'intoxications. Les enfants se sont plaints de maux de ventre, de tête et de vomissements, certains ont dû être pris en charge par les secours. Par la suite, les écoliers avaient repris le chemin des cours, sans pour autant retourner à la cantine.

A LIRE AUSSI : L'école élémentaire de la Jaille de nouveau fermée pour suspicion d'intoxication

Les résultats des investigations lancées par la mairie de Baie-Mahault et l’l’agence régionale de santé, (ARS), sont toujours en attente.