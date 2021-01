Baisse des chiffres de la délinquance exceptés les faits de violences conjugales et les accidents de la route en hausse

Les chiffres de la délinquance en 2020 présenté hier par les services de l’Etat présentent un bilan globalement meilleur qu’en 2019. Les violences conjugales et les accidents de la route restent les points les plus préoccupants de ce bilan.

Pour la procureur général, il y a là, de quoi se réjouir notamment en matière de cambriolage. Toutefois, les violences familiales ou les accidents de la route continuent fortement d'inquiéter.

Homicides et violences conjugales en hausse

23 homicides contre 14 en 2019… En hausse, tout comme les violences faites aux femmes, 5 % de plus qu’en 2019, avec des faits particulièrement plus nombreux dans la sphère familiale, probable conséquence des tensions liées au confinement… Ce sont là, les plus mauvais chiffre de ce bilan, car de façon générale, les violences commises sur les êtres humains ont plutôt légèrement baissé l’an dernier : 2% et demi de moins, et même 38% de moins sur 1 an pour les viols.

Chute importante également en ce qui concerne les atteintes aux biens. Désormais sous la barre des 10 000…C’est dans le registre des vols avec violence que la baisse est la plus notable avec un tiers de faits en moins. Mieux encore dans l’agglomération pointoise, les vols à main armée ont été réduits de moitié.

Parrallèlement, les taux d’élucidation des infractions et crimes se sont améliorés, particulièrement en ce qui concerne les coups et blessures, les agressions sexuelles et les homicides.

Enfin, sur le front des stupéfiants, 675 kilos de produits divers et variés ont été saisis, allant de quelques centaines de grammes de crack à plusieurs centaines de kilos de cocaine.

En 2021, l’accent sera particulièrement mis sur la lutte contre la circulation des armes à feu et sur la sécurité routière avec de nouvelles actions en perspectives.