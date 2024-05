Banque alimentaire : 42 tonnes de denrées collectées en un week-end. Merci !

Lors de la collecte de denrées alimentaires du week-end dernier, les Guadeloupéens ont été particulièrement généreux : ils ont offert 10 tonnes de dons de plus qu’en mai 2023 ! Cette nourriture ira aux plus démunis, une tranche de la population qui augmente et qui compte davantage de jeunes et d’aînés, d’une année à l’autre.

Les acteurs de la Banque alimentaire de la Guadeloupe vous disent "merci pour votre générosité, plus que jamais essentielle pour les plus fragiles" !

L’association a rendu public le bilan de la collecte régionale 2024 du mois de mai, qui a été organisée le week-end dernier (3 et 4 mai 2024), dans 30 points de collecte (moyennes et grandes surfaces) répartis sur l’ensemble du territoire. 42 tonnes de denrées ont été collectées à cette occasion ; 42 tonnes de dons offerts par les Guadeloupéens. C’est plus de 10 tonnes de plus qu’en mai 2023 (30,8 tonnes).

Par ailleurs, plus de 84.000 repas seront distribués aux plus démunis, au sein du réseau de distribution, qui compte 77 associations partenaires. Ces dernières accompagnent plus de 23.500 bénéficiaires, dont de plus en plus de jeunes et de personnes âgées.

La Banque alimentaire de la Guadeloupe remercie les généreux donateurs. • ©BA 971

L’opération annuelle a aussi mobilisé 700 bénévoles. Elle a reçu le concours de clubs services, de scolaires, de collectivités et de mécènes.

Vient maintenant l’heure du tri. La banque alimentaire a besoin de volontaires pour répartir les denrées. Si vous avez du temps et que vous voulez y participer, l’association répond au 0590.32.70.88.