Barrages et cambriolage : 4 interpellations après une nuit mouvementée à Pointe-à-Pitre et aux Abymes

La nuit de mercredi à jeudi (du 23 au 24 octobre 2024) a été marquée par des incidents violents dans plusieurs communes de Guadeloupe. Barrages enflammés, feux de poubelles et tentatives de cambriolage ont nécessité l’intervention des forces de l’ordre et des pompiers aux Abymes, Pointe-à-Pitre et Sainte-Rose. Plusieurs interpellations ont eu lieu.

Les forces de l'ordre et les pompiers ont été mis à rude épreuve dans la nuit de mercredi à jeudi, notamment aux Abymes, à Pointe-à-Pitre et à Sainte-Rose. Nuit agitée aux Abymes et à Pointe-à-Pitre Dès 22h55, des poubelles et des débris ont été incendiés sur la RN5, rue du cimetière, aux Abymes, bloquant la voie en direction de Morne-à-l'Eau. Ce n'était que le début d'une longue nuit d'incidents. À Pointe-à-Pitre, la situation a rapidement dégénéré avec plusieurs points de blocage signalés sur les boulevards Légitimus, Chanzy et Anne, dans le quartier de Mortenol. À 1h14, le boulevard Légitimus a été totalement bloqué par des feux de détritus. Une tentative d'intrusion dans un magasin de téléphones portables a été recensée, tandis qu’une quinzaine d'autres foyers de feux de poubelles ont été constatés dans la ville.

Les premières interpellations sont intervenues vers 1 heure du matin avec l’arrestation de deux mineurs et d’un majeur à Perrin, aux Abymes. Malgré la tension, aucune altercation avec les forces de l'ordre ou les pompiers n’a été rapportée, selon Alexandra Onfray, vice-procureure de Pointe-à-Pitre.

Cependant, l’intervention des pompiers a été compliquée lorsqu’un homme a fait un arrêt cardiaque vers 2h19. La voie pour atteindre la victime était obstruée par des feux de poubelle. La nuit a continué d’être marquée par des épisodes de violence. Deux séries de détonations ont été entendues à 3h et 3h54 à Pointe-à-Pitre. Un majeur, bien connu des services de police, a été interpellé en flagrant délit alors qu'il tentait de pénétrer par effraction dans un magasin du quartier Bergevin, a confirmé le Parquet de Pointe-à-Pitre. Les autorités ont renforcé leur présence tout au long de la nuit pour prévenir d’éventuelles escalades. Policiers à Pointe-à-Pitre, dans la nuit du 23 au 24 octobre 2024 • ©Jean-Marie Mavounzy Sainte-Rose à nouveau Aux alentours de 4 heures du matin, à Sainte-Rose, un autre barrage enflammé a été érigé à La Ramée, bloquant temporairement l’accès à la zone près du lycée de la commune. Comme un écho aux incidents du 21 octobre, cette action a paralysé la circulation avant que les forces de l’ordre ne restaurent le calme au petit matin. Ces événements quelques jours après que des barrages similaires ont été installés en début de semaine dans le quartier de Rivière des Pères à Basse-Terre.

