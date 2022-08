Basse-Terre : décès du père Paul Sanner, doyen des prêtres du diocèse de Guadeloupe

Le doyen des prêtres du diocèse de Guadeloupe s'est éteint. Pensionnaire de l'Ehpad du Sacré-Coeur à Basse-Terre, le père Paul Sanner a rendu son dernier souffle, mardi 9 août.

Guadeloupe la 1ère •

Le diocèse de Guadeloupe est en deuil. Le père Paul Sanner, surnommé affectueusement "Tipaul", est décédé, mardi 9 août, à l'Ehpad de Basse-Terre où il était résident depuis dix ans.

Il allait fêter ses 72 ans de sacerdoce le 1er octobre prochain.

Doyen du clergé et centenaire, il vivait à l’écart dans la prière, accompagné par tout le personnel de l’Ehpad Sacré-Cœur du chef-lieu. Il a vu partir ses confrères pensionnaires de la maison, Monseigneur Cabo, le père Chérubin Céleste ou encore Charles Cornélius. Sourd et presqu’aveugle, il gardait cependant toute sa personnalité et une grande vivacité d’esprit, qu’il a su mettre à profit pour l’aménagement de la chapelle de l’Ehpad où il résidait.

Les funérailles du père Paul Sanner auront lieu ce samedi 13 août, à 10 heures, à la cathédrale Notre-Dame de Guadeloupe, à Basse-Terre.

(Source : Eglise catholique de Guadeloupe)