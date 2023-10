Association Corpo Art’ l’art d’aider : un tremplin pour les artistes émergents

Les artistes peinent à trouver un site où permettre au public de découvrir leurs œuvres. Les primo-exposants ont trouvé en Isabelle Firmo Marchais, professionnelles de l’audiovisuel, mais aussi plasticienne, un soutien de taille. Via son association Corpo Art' l'art d’aider, celle-ci propose un accompagnement sur mesure, ainsi que des murs où dévoiler leurs créations.

La Guadeloupe foisonne d’artistes. Mais, parmi eux, combien parviennent à exister et à se faire connaître du grand public ? L’opportunité d’exposer leurs œuvres n’est pas donnée à tous ; ce, alors qu’échanger avec le public et recueillir son sentiment quant à ce que l’on propose constituent une finalité importante pour tout créateur.

Consciente de cette réalité, Isabelle Firmo Marchais a créé l’association "Corpo Art’ l’art d’aider", dont l’objet est de faire la promotion des personnalités qui s’illustrent dans ce domaine et de leurs productions. Cela passe par l’accompagnement des artistes dans leur première exposition (véritable parcours du combattant), ou encore la proposition aux collectivités et aux entreprises d’évènementiels autour de l’art.

Une sensibilité d'artiste, une âme solidaire

Isabelle Firmo Marchais a elle-même été confrontée aux difficultés rencontrées par ceux qui ne demandent qu’à dévoiler leurs talents et savoir-faire. Cette productrice de télévision et de cinéma, s’est formée aux arts plastiques dès ses années lycées, à Baimbridge. La peinture est pour elle une passion, de longue date.

Et finalement, tout en exerçant son métier dans l’audiovisuel, elle a eu la chance de pouvoir exposer ses créations dans les locaux de son employeur, entre 2001 et 2004 ; c’était au morne Bernard, à Baie-Mahault, dans le hall d’entrée de Guadeloupe La 1ère. Après ce premier coup de projecteur, les portes du Centre des Arts et de la Culture de Pointe-à-Pitre lui ont aussi été ouvertes.

Mais c’est une chance que tous n’ont pas.

D’autant moins depuis la crise Covid, durant laquelle les artistes ont été cruellement éprouvés et même relégués au rang de "profession non essentielle".

Sensible à cette situation, la cheffe d'entreprise a décidé d'agir.

Des expos, clé en main

Faute de visibilité, de carnet d’adresses et/ou de réseau, les propositions sont rares, voire inexistantes, pour certains artistes. De surcroît, les galeries d’art et les salles d’exposition sont souvent coûteuses.

Et puis, il faut bien le reconnaître, les artistes n’ont normalement pas vocation à se vendre ; il est toujours mieux qu’une tierce personne se charge de la stratégie, de la planification, de la logistique, des questions pécuniaires ou encore de la communication. Et qui dit vernissage, dit aussi cartons d’invitation, organisation de l’évènement, petits fours, accueil, etc.

La démarche d’Isabelle Firmo Marchais, qui maîtrise les rouages de ce milieu, est de jouer la carte de la solidarité.

Organiser sa première exposition, c’est un vrai parcours du combattant. Une première exposition est toujours source de stress et de grosses frayeurs, pour un artiste ; et c’est encore plus vrai lorsqu’on est artiste autodidacte. On se demande si on est prêt, si le public va aimer nos toiles, si nous allons réussir à vendre nos créations... Isabelle Firmo Marchais, association Corpo Art’ l’art d’aider

"Corpo Art’ l’art d’aider" tend à gommer tous ces freins, pour que le projet d’exposition se concrétise et que l’artiste n’ait plus qu’à profiter des moments d’échange et de partage autour de ses œuvres, le moment venu, "dans un contexte rassurant et bienveillant", explique Isabelle Firmo Marchais.

L’association met gratuitement des murs à la disposition de ses bénéficiaires ; ceux de l'entreprise Corpo Art’, dont le siège est dans la zone de Jarry à Baie-Mahault, au premier étage de l’immeuble La Comédia, à l’angle des rues Ferdinand Forest et René Fulton.

Je suis convaincue qu’il y a de la place pour tout le monde, dans la création artistique, même dans un archipel comme la Guadeloupe. Ce sera pour moi une fierté de savoir qu’un artiste que j’aurai accompagné dans sa première exposition arrive par la suite à exposer à l’étranger… Isabelle Firmo Marchais, association Corpo Art’ l’art d’aider

"Ma Maison en carton", à voir en ce moment

Depuis la création de l’association, en mars 2023, "Corpo Art’ l’art d’aider" a déjà accompagné trois artistes, pour la mise en place de leur première exposition : Carine Tassius a proposé "Impulse’Art" du 18 mars au 2 avril, puis Mike Wachter a présenté "Nuances émotionnelles", du 16 juin au 2 juillet.

En ce moment, ce sont les créations de Peggy Vaux qui sont à (absolument) découvrir. Depuis le 7 octobre et jusqu’au 28 octobre (une semaine d'expo a été ajoutée), la créatrice, qui manie le carton comme s’il s’agissait de soie, dévoile "Ma Maison en carton". Objets de décorations, œuvres d’art, meubles et autres tableaux ont de quoi surprendre et émerveiller chacun.

Si vous voulez en voir davantage, sachez que les visiteurs peuvent se présenter sur place sur les horaires habituels de bureau, ou prendre rendez-vous avec l’artiste, pour une découverte en sa compagnie (0690.59.07.99 – 0690.23.71.72).