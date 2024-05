Baie-Mahault recrute des retraités pour protéger les enfants aux abords des écoles

Pour rien au monde Etiennette Eschille, 71 ans, n'aurait manqué ce 1er rendez-vous dans le cadre de sa nouvelle fonction. D'ailleurs, elle a très peu dormi durant la nuit. Dès 3 heures du matin, elle s'exerçait dans sa chambre aux gestes qu'elle aurait à accomplir devant l'école où elle a été affectée. Son poste à elle est devant l'école Joseph Turlepin. Elle est arrivée bien avant l'heure de la prise de service, histoire de se familiariser avec l'environnement.

Alors, quand les premiers enfants arrivent vers 7h30, elle est déjà là pour les accueillir et les faire traverser avec leurs parents.

Ce premier tour de chauffe ne durera qu'un peu plus de trente minutes. Suffisamment pour qu'elle en soit ravie.

C'est très agréable. Les enfants m'appellent, ils me disent "bonjour madame". J'aime beaucoup, sauf lorsque les gens ne respectent pas quand on leur dit d'attendre, mais sinon, c'est bien. Je suis prête à continuer.

Comme elle, neuf autres retraités ont été affectés devant les écoles de la commune :

A 63 ans, Victor Confiac est positionné devant l'école Cora Mayéko. Après deux jours de formation, il est opérationnel et se réjouit surtout de pouvoir se rendre utile.

Avant, je voyais les agents faire la circulation, ils le faisaient bien. Mais en le faisant moi-même, je vois que c'est un plus et ça me fait très plaisir d'être là et de servir la commune

D'ailleurs, les parents d'élèves qui, pour la plupart, découvraient le dispositif ce jeudi matin, ont été agréablement surpris.

Une opération réussie pour la commune qui lui avait donné plusieurs objectifs :

Ces retraités ont certes quelque chose à apporter à la société mais c'est d'abord pour eux-mêmes pour qu'ils sortent de l'ennui du quotidien et qu'ils se sentent investis. Quand nous avons lancé l'appel à candidature, il y avait de nombreux candidats, y compris de l'extérieur de Baie-Mahault. Nous avons choisi des gens qui habitent juste à côté de l'école pour qu'ils n'aient aucune difficulté pour venir vers l'école et en plus, ils connaissent déjà les parents d'élèves et les enfants et ça les occupe le matin, à midi et le soir.