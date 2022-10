Cancer du sein : des centaines de Guadeloupéens ont participé aux "Foulées du Ruban Rose"

Quelle ambiance ce dimanche à Jarry ! Ils étaient nombreux à se mobiliser pour les "Foulées du Ruban Rose", un évènement sportif, puisqu‘il s’agissait de parcourir 5 kilomètres, mais aussi et surtout une action de sensibilisation en faveur du dépistage précoce du cancer du sein.

Nadine Fadel, avec Marie-Lyne Plaisir •

"Les Foulées du Ruban Rose", un challenge de course à pied sur route, sur 5 kilomètres, ou de marche, selon le niveau des participants, étaient organisées ce dimanche 9 octobre, à Baie-Mahault. Le départ a eu lieu à Jarry, à 8h00.

Comme foule d’autres évènements sportifs organisés partout en France, cette épreuve a pour but de sensibiliser la population au dépistage précoce du cancer du sein. En plus de véhiculer ce message de santé publique, il s’agit aussi de pratiquer une activité physique de loisir, bénéfique pour la santé, et de collecter des dons.

Il y avait au programme : un échauffement en musique, des retrouvailles, des échanges conviviaux, des rencontres, un lâcher de ballons roses, du son de "Mas" et un parcours réalisé dans une ambiance bonne enfant… bref, une belle matinée de partage !

Ambiance des "Foulées du ruban rose" - 09/10/2022. • ©Ronhy Malety - Guadeloupe La 1ère

Des milliers coureurs et marcheurs (principalement des femmes) ont tenu à être présents, en cette journée dominicale, pour cette action. Ils sont venus seuls, en famille, en couple, entre collègues, ou encore entre membres d’associations… Mais pourquoi ?

Motivations des participants aux "Foulées du ruban rose" - 09/10/2022. • ©Ronhy Malety - Guadeloupe La 1ère

Avec la crise sanitaire que le monde vient de traverser, singulièrement la Guadeloupe, il y a eu des retards de prise en charge, durant deux ans.

Maintenant que le fonctionnement du système de soin se normalise, il est important que les patientes retrouvent le réflexe de se faire dépister, par autopalpation et/ou en consultation.