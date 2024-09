Centre pénitentiaire de Baie-Mahault : 722 détenus pour 470 places initialement prévues

Dans un communiqué daté du 18 septembre 2024, l’UFAP UNSa Justice dénonce la surpopulation carcérale et les conditions indignes d’incarcération au sein du centre pénitentiaire de Fonds Sarail, à Baie-Mahault. Cet établissement, prévu pour 470 places, compte actuellement un effectif de 722 personnes incarcérées. "Du jamais vu !!!" et une "honte pour notre institution", déplore le syndicat, qui évoque des exemples criants d’une situation condamnable.

Pour exemple, le quartier de la Maison d’Arrêt Homme, qui est conçu pour 173 places, connaît aujourd’hui une occupation de 415 personnes placées sous main de justice, soit un taux de surpopulation carcérale de plus de 240% avec, en prime, plus de 140 matelas au sol (...). On ne sait plus où mettre les détenus. En fin de semaine dernière, 18 détenus se sont retrouvés dans une cellule arrivant de 18m2.