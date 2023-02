Coups de feu à la sortie d’une boite de nuit de Jarry : un mort, un blessé

Des malfaiteurs ont encore fait usage d’arme à feu sur la voie publique, en Guadeloupe, la nuit dernière. Cette fois, c’est à la sortie d’une boite de nuit que les faits dramatiques ont eu lieu. Les victimes sont deux jeunes majeurs : un homme de 19 ans est décédé et un autre, âgé de 24 ans, a été touché à une jambe.

Nadine Fadel •

Un garçon de 19 ans a été mortellement blessé par balle, la nuit dernière, à la sortie d’une boite de nuit très fréquentée par les jeunes, située à Jarry.

Le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) a été appelé, peu après 4h00 du matin, ce samedi 25 février 2023, à intervenir auprès de deux victimes, à la rue Joseph Cugnot de la zone industrielle de Baie-Mahault.

Les pompiers ont trouvé le principal blessé en arrêt cardio-respiratoire ; celui-ci, touché en pleine poitrine, est décédé, malgré les gestes de secours prodigués et la médicalisation tentée par le médecin du Service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR).

Les tirs ont aussi atteint un homme de 24 ans, touché à un membre inférieur ; lui a été transporté au Centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe (CHUG) en état jugé léger par le SDIS.

L’enquête est menée par la gendarmerie.