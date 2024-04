DANSE. Amazones 2.0 où la quête de deux femmes guerrières face à la monoparentalité

« Amazones 2.0 » est un duo chorégraphique de 20 minutes pour deux danseuses qui raconte, par la danse, la vie de femmes monoparentales. Pour Soa Le Clec'h coauteure avec Speedy Gwadalez de cette production scénique, le terme « Amazones » consiste à décrire tout groupe de femmes guerrières, dont l'existence est souvent fantasmée. Pourtant leur quête de relations harmonieuses et équilibrées avec les hommes est universelle.

Les deux danseuses sont en pleine répétition. Dans la trame de leur chorégraphie, on trouve de nombreuses références à l'histoire. L'histoire des amazones bien sûr. Les multiples récits de cette histoire laissent toujours apparaître la possibilité d'une égalité ente les sexes. D'ailleurs les deux danseuses restent persuadées que ce qui était possible hier l'est encore aujourd'hui comme ce combat mené par ce peuple de femmes guerrières dans l'Antiquité. Carole Torin alias Speedy Gwadalez sur scène revient sur le choix du thème des amazones :

Carole Torin alias Speedy Gwadalez, danseuse • ©Paul-Henri Schol et Ludovic Gaydu - Guadeloupe la 1ère

Malgré cette référence à l'histoire, le travail chorégraphique se veut ancré dans la réalité, en abordant notamment le quotidien des femmes en situation monoparentale. Soa Le Clec'h veut adresser ce message à toutes les femmes.

Soa Le Clec'h, danseuse • ©Paull-Henri Schol et Ludovic Gaydu - Guadeloupe la 1ère

Amazones 2.0 c’est à voir ce vendredi 12 avril au studio de danse Scherer à Jarry, Baie-Mahault.