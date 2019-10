Chantal Horn Guadeloupe La 1ère Partager ce podcast Copier Fermer Partager sur Messenger

Illustration :

CONSEQUENCES DE LA GREVE DES AGENTS COMMUNAUX DE BAIE MAHAULT

Ce mardi, les entrées de la ville ont été bloquées, par des barrages érigés un peu partout.Une manière pour les agents grévistes, affiliés à l’UTC/UGTG, de faire pression sur l’autorité municipale pour obtenir gain de cause. Mais après trois semaines de conflit et la fermeture de la restauration scolaire, les premières victimes sont les élèves de la commune privés de cantine depuis près d’un mois.Hier, les associations de parents d’élèves se sont rassemblées à Convenance, au groupe scolaire Pierre Mathieu, pour manifester leur mécontentement et leur lassitude face à ce conflit qui n’a que trop duré selon eux.