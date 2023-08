Meurtre d’un garçon de 19 ans en février, à Jarry : un suspect mis en examen

Partager :

Six mois après la mort d’un jeune homme de 19 ans, à la sortie d’une boite de nuit de Jarry, un suspect a été interpelé par la gendarmerie et mis en examen. Le mis en cause a 20 ans, il n’a pas de casier judiciaire et, le jour du drame, c’est pour une chaine en or, qu’il y a eu un tir mortel.

La gendarmerie de Guadeloupe se félicite pour sa "ténacité payante", en cette fin de semaine ; et pour cause ! Les enquêteurs de la section de recherche ont mis la main sur l’auteur présumé du meurtre d’un jeune de 19 ans, dans la nuit du 24 au 25 février 2023, à la sortie d’une boîte de nuit, à Jarry (Baie-Mahault). La victime avait reçu des impacts de balles. Un autre garçon, âgé de 24 ans, avait aussi été blessé, à la jambe. Le suspect, qui n’a que 20 ans et qui était jusqu’ici inconnu des forces de l’ordre, a été interpellé lundi dernier, le 21 août. Il a été mis en examen pour meurtre accompagné de vol avec arme et placé en détention provisoire.

"Durant sa cavale, le jeune homme s’était notamment réfugié sur l’île de la Dominique", précise la gendarmerie. Mais les enquêteurs "ont multiplié les investigations et patiemment attendu l’opportunité de l’interpeller sur le territoire guadeloupéen". Selon les témoignages et les éléments de l’enquête, c’est pour lui voler sa chaîne en or, que le tireur a ouvert le feu sur la victime. À LIRE AUSSI : Coups de feu à la sortie d’une boîte de nuit de Jarry : un mort, un blessé - 25/02/2023.

