Affaire "Dimitri Errin" aux Assises : témoignage du médecin légiste

Le médecin légiste, qui a ausculté le corps de Dimitri Errin, était à la barre, hier. L'experte a décrit les derniers instants de la victime, kidnappée, séquestrée, torturée, assassinée, puis dont le corps a été abandonné dans un champ, par une bande de jeunes, en mars 2016.

Ronan Ponnet, avec Nadine Fadel •