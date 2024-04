"La maladie chronique n'est pas une fatalité" : le Pôle Santé Nouvelles Eaux Vives ouvre ses portes au public

À l'occasion de la journée mondiale de la Santé célébrée par l'OMS, le Pôle Santé Nouvelles Eaux Vives de Basse-Terre invite la population à rencontrer et échanger avec le personnel soignant de l'hôpital de jour. De nombreux ateliers de découverte des maladies chroniques et de ceux qui les soignent sont proposés.

Guadeloupe la 1ère •

Les maladies chroniques comme l’hypertension, le diabète, l’obésité et l’insuffisance rénale chroniques sont prévalentes en Guadeloupe. Un dépistage précoce peut éviter, voir freiner la maladie. L’idée est d’ouvrir un espace d’échanges où la population est conviée à venir à la rencontre des professionnels de santé, pour s’informer, lever des doutes, être coacteur de sa santé et présenter des solutions d’accompagnement pour améliorer la santé et la qualité de vie des personnes malades.

À qui s’adresse cette journée ?



À toute la population guadeloupéenne. Y sont conviés les patients, les familles, les médecins traitants, les professionnels de santé d’autres établissements de santé… La population dans son ensemble. Les jeunes et les moins jeunes sont aussi concernés par cette sensibilisation qui se déroulera toute la journée à l'hôpital de jour, rue Toussaint Louverture à Basse-Terre (Parking CHBT).

Au programme :

De 11h à 11h30 – Atelier Comment prévenir les maladies rénales.

De 11h30 à 12h – Atelier animé par Dr Bourgeois « Le rôle du médecin ».

De 12h à 12h30 Atelier « Activité physique et musculaire » par un professeur d’activité physique adaptée

De 13h à 16h Dépistage Diabète obésité, HTA, Insuffisance rénale chronique. Conseils par la diététicienne.

Ce lundi 8 avril est aussi la journée nationale des ambulanciers !